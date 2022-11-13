Мир 13 ноября 2022, 08:02 Китайские СМИ назвали выгодоприобретателя конфликта на Украине Asia Times: разжигание украинского конфликта лоббировали производители оружия из США РИА «Новости»

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Начало открытого противостояния с Россией и разжигание украинского конфликта лоббировали производители оружия из США. Об этом говорится в материале китайского издания Asia Times.

Журналист Леонард Гудман отметил, что американскую внешнюю политику определяют военные заводы, которые входят в состав влиятельных бизнес-объединений.

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«Богатые люди требуют, чтобы власть обеспечила им огромную прибыль для оправдания инвестиций», — говорится в статье.

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Например, оружейной компании Raytheon требовалось место сбыта военной продукции, чтобы оправдать инвесторов с Уолл-Стрит. Разработчики оружия потребовали устроить конфликт с Китаем или Россией, чтобы оправдать продажу ядерных бомб нового поколения, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и авианосцев.

По мнению колумниста издания, Демократическая партия США во многом обязана спонсорам из оружейной сферы, финансирующих ее. В их число входят поставщики General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin и Raytheon.

Ранее аналитик Марк Канчиан выразил мнение, что США снизят поставки оружия на Украину, поскольку их собственные запасы истощаются.