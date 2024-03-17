Мир 17 марта 2024, 18:06 Запад не оценил стремление Словакии сблизиться с Россией Bloomberg: при Фицо Словакия стала одной из самых пророссийских стран Европы Daniel Kalker / Global Look Press

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Словакия при правительстве премьер-министра Роберта Фицо стало одной из самых пророссийских стран Европы. О повороте в сторону России одним из членов НАТО написали обозреватели Bloomberg.

«Прошли те времена, когда дипломаты Словакии уговаривали страны — члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла ВСУ боевые машины», — признали в материале.

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Авторы статьи напомнили, как Фицо упрекал своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят мирного разрешения конфликта на Украине. После этого власти Чехии приостановили правительственные консультации со Словакией, а Франция убрала представителей страны из последующих переговоров по Украине.

Суверенная внешняя политика Фицо демонстрирует отказ от предоставления Украине какой-либо военной помощи, отметили обозреватели.

Ранее словацкий премьер-министр заявил, что власти Чехии поставили под угрозу отношения со Словакией из-за поддержки Украины.