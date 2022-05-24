Запад использует оспу обезьян для противостояния России

Распространение оспы обезьян на Западе может повлечь за собой локдауны. Не исключено, что схожие с ситуацией вокруг пандемии COVID-19 меры сыграют ЕС на руку в противостоянии с РФ.

Заболевание уже выявили в 15 странах на трех континентах, напомнили «Известия». Больше всего госпитализированных с оспой обезьян — в Великобритании, Испании и Португалии.

Британский таблоид Mirror уже поспешил заявить, что Россия якобы могла приложить руку к распространению болезни. В материале сослались на мнение бывшего полковника Советской армии и микробиолога Канатжана Алибекова, который занимался разработкой биологического оружия и после распада СССР переехал в США.

Политолог Алексей Ванифатов предположил, что подоплека опубликованного западным СМИ материала куда более серьезная, чем попытка хайпа на резонансной теме оспы обезьян. Возможно, Запад на фоне антироссийских санкций озаботился поиском варианта снижения использования энергоресурсов. Созданная среди населения паника, например, заставит людей сократить перемещения внутри и между стран, которые ввели санкции против РФ.

«Но европейцы за два года пандемии устали от запретов, и этим летом они будут путешествовать», — сказал Ванифатов.

Из-за поездок, пояснил он, потребление энергоресурсов в Европе вырастет. В итоге к осени властям государств придется решать, снять ли с РФ часть ограничений или придумать новые поводы для локдаунов. Пандемия оспы обезьян может стать одним из них. Но последствия подобного шага вряд ли будут позитивными: очередной карантин подогреет возмущения среди населения, что чревато беспорядками и сменой власти в нескольких европейских странах.