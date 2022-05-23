Число инфицированных оспой обезьян американцев выросло до пяти

Количество зараженных оспой обезьян американцев увеличилось до пяти. Как сообщило издание Healio, с таким заявлением выступила заместитель директора отдела патогенов и патологий федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Дженнифер Маккуистон.

Положительные тесты на поксвирус сдали двое жителей штата Юта, по одному в штатах Нью-Йорк и Флорида. Маккуистон подчеркнула, что это пока предварительные данные, но уже можно сказать, что все четверо пациентов инфицированы опасным возбудителем.

«Вполне вероятно, что в Соединенных Штатах будут зарегистрированы дополнительные случаи», — заявила она.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний подчеркнула, что все заболевшие — это мужчины, которые вернулись из поездок за границу в конце апреля. Она добавила, что выявленный в образцах ткани вирус соответствует образцу, взятому у первого зараженного обезьяньей оспой из Массачусетса.

Оспа обезьян редко встречается за пределами африканский стран, где она уже стала эндемичным заболеванием. Вирус передается человеку от животных и вызывает лихорадку, головные и мышечные боли.

Специального лечения или направленной вакцины от этого заболевания нет. Но прививка от натуральной оспы обеспечивает защиту организма от этого возбудителя. Роспотребнадзор исключил появление вируса в стране. В ведомстве напомнили, что большинство жителей прошли вакцинацию от натуральной оспы, что сформировало иммунную прослойку всего населения.