Мир 28 ноября 2023, 17:39 Запад хотел развалить и разграбить Россию — Путин Путин: на Западе хотят любыми способами расчленить и разграбить Россию Vladimir Baranov/Globallook Press

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Запад собирался расчленить и разграбить Россию, используя силовые методы или смуту. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера велась в Telegram-канале Кремля.

«На самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», — отметил Путин.

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По его словам, США и страны Запада не видят необходимости в существовании большой и многонациональной страны. Глава государства добавил, что Россия не позволит себя разделить и даст мощный отпор всем тем, кто попытается ее развалить.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны», — процитировал RT слова российского лидера.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад возненавидел Путина из-за того, что тот разрушил их планы по расчленению страны. США и европейские страны хотели использовать Россию в своих интересах, но российский лидер смог защитить страну.