Мир 28 ноября 2023, 17:23 Глава Курчатовского института назвал причину ненависти Запада к Путину Ковальчук: Запад возненавидел Путина за то, что он не позволил расчленить Россию РИА «Новости»

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Страны Запада видят в России только источник ресурсов и испытывают ненависть к президенту Владимиру Путину за то, что он защитил страну и не дал врагам расчленить ее. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии по природоподобным технологиям III Конгресса молодых ученых, сообщило РИА «Новости».

По его мнению, США и страны Европы хотели использовать Россию для обслуживания своих интересов и получения ресурсов.

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«Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — отметил Ковальчук.

Глава института добавил, что страны Запада хотели осуществить «югославский сценарий» и развалить Россию, но у них ничего не вышло. Причиной ненависти стало то, что их планы потерпели фиаско, заключил Ковальчук.

Ранее Путин заявил, что Россия даст отпор всем, кто захочет ее разделить. Он также назвал предательством любые попытки расколоть общество и посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, сообщил RT.