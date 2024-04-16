Мир 16 апреля 2024, 08:37 Израиль ударит по иранским военным за пределами страны — СМИ NBC: ответ Израиля на обстрел со стороны Ирана будет «ограниченным» Ilia Yefimovich/dpa / Global Look Press

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ЦАХАЛ отреагирует на удары Ирана по территории Израиля, но ответ будет «ограниченным по масштабам». Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным американских официальных лиц, израильское руководство планирует атаковать иранских военных и их союзников за пределами Ирана. В издании добавили, что Израиль продолжает обсуждать варианты ответа на ракетный обстрел своей территории. Неназванный военный чиновник также подтвердил, что США продолжат помогать ЦАХАЛ.

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«Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе», — указал он.

Ранее газета Washington Post предположила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил «послать сигнал» Ирану. Он рассматривает нанесение удара по цели на иранской территории или кибератаку, подчеркнули в издании.

Руководство Израиля собирается ответить Ирану на ракетный обстрел, но обдумывает варианты, которые не приведут к жертвам и не вызовут недовольство со стороны мирового сообщества, отметили в газете.