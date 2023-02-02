Мир 02 февраля 2023, 11:35 Запад даже не пытался убедить киевский режим вернуться к переговорам — Лавров Глава МИД Лавров: никто не попытался убедить Украину вернуться к переговорам с Россией РИА «Новости»

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Западные страны заставили Украину остановить переговоры с Россией именно в тот момент, когда они подошли к решающей фазе. С тех пор никто даже не попытался убедить ее вернуться к обсуждению, сказал в интервью РИА «Новости» и телеканалу «России 24» министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он напомнил о переговорах весной 2022 года, когда прошли несколько встреч и стороны обсудили условия. Министр сказал, что не киевский режим, а «западные коллеги» отказались их продолжать и заставили украинскую сторону выйти из процесса. Именно тогда, по словам Сергея Лаврова, появилась возможность решить конфликт политическим путем.

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«С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил», — сказал Сергей Лавров.

Министр также опроверг тот факт, что Россия отказалась от переговоров по Украине. Сергей Лавров рассказал, что началась геополитическая битва и основная цель Запада — нанести государству такой удар, чтобы оно десятилетиями не могло оправиться. США, по его словам, взяли под контроль Евросоюз и продвигают свое тоталитарное видение демократии.