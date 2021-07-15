Замминистра МВД Украины назвал причину отставки Арсена Авакова

Причиной отставки Арсена Авакова с должности главы МВД Украины стала личная просьба президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал замминистра ведомства Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина-24».

«Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно», — сказал Геращенко.

Заявление об отставке Арсен Аваков написал во вторник, 13 июля. И в четверг на заседании Верховной Рады это решение было утверждено. Его поддержал 291 депутат, хотя для принятия требовалось всего 226 голосов. В итоге Аваков покинул высокий пост, который занимал на протяжении последних семи лет.

Арсен Аваков возглавил украинское МВД 27 февраля 2014 года, почти сразу после того, как в стране произошел масштабный переворот. С тех пор два раза Аваков переназначался на эту же должность. Именно он стал последним из министров, который по-прежнему оставался в украинском правительстве после того, как президентом страны стал Владимир Зеленский.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский заявлял об отсутствии претензий у Авакова по поводу его отставки. Теперь кандидатом на место главы МВД стал депутат «Слуги народа» Денис Монастырский.