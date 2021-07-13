СМИ рассказали подробности об отставке Авакова

У министра внутренних дел Арсена Авакова не было претензий в связи с его отставкой. Об этом украинским депутатам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поделился подробностями ухода Авакова 13 июля на встрече с парламентариями из фракции «Слуга народа». Об этом сообщил сайт «Бабель» со ссылкой на источник в партии.

«Президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий», — отмечено в материале.

Депутаты узнали о встрече с главой государства только утром 13 июля. Общение с президентом прошло в Раде, в так называемом «кинозале».

Украинский лидер собирался обсудить только отставку Авакова. Заявление министра, заметил спикер Рады Дмитрий Разумков, уже поступило в парламент. Другие вопросы депутаты рассмотрят с Зеленским на встрече 17 июля.

Арсен Аваков подал в отставку после почти 10 лет работы главой МВД Украины. Его отставку должна утвердить Верховная рада. Кандидатом на место Авакова стал депутат «Слуги народа» Денис Монастырский, уточнило РИА «Новости».