Замгоссекретаря США завершила переговоры в Москве

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд встретилась с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком и спецпредставителем президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Переговоры проходили в здании Администрации на Старой площади в Москве, написал сайт «Политика сегодня».

Представитель Госдепартамента США отметила, что встреча получилась доброжелательной и продуктивной. Сразу же после переговоров Нуланд направилась в столичный аэропорт.

Ранее сообщалось, что Нуланд приедет в Москву на три дня с рабочим визитом. Во вторник 12 октября она провела переговоры с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.