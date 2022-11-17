Мир 17 ноября 2022, 15:15 Замглавы МИД заявил, что Запад пытается вменить России намерения использовать ядерное оружие Замглавы МИД Рябков: Запад пытается вменить РФ намерение использовать ядерное оружие РИА «Новости»

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Запад несмотря ни на что упорно пытается вменить России намерения использовать ядерное оружие. Это очередная попытка демонизировать РФ, отметил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.

«Как бы мы ни стояли на своем в этом вопросе, разъясняя очевидные вещи, нам пытаются вменить некие несуществующие намерения. Это просто отражение курса на демонизацию России», — констатировал он.

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Замминистра напомнил, что Россия не раз заявляла, в каких исключительных случаях теоретически может применить ядерное оружие. Таких ситуаций всего две: если против нее или на ее союзников применят оружие массового поражения или если произойдет акт агрессии с использованием обычного вооружения, но «под угрозу поставлено само существование нашего государства».

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков не раз указывал на то, что в последние недели Запад активно «упражняется в ядерной риторике», но Россия не хочет принимать в этом участие.