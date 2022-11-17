17 ноября 2022, 15:15
Замглавы МИД заявил, что Запад пытается вменить России намерения использовать ядерное оружие
Замглавы МИД Рябков: Запад пытается вменить РФ намерение использовать ядерное оружие
Запад несмотря ни на что упорно пытается вменить России намерения использовать ядерное оружие. Это очередная попытка демонизировать РФ, отметил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI.
«Как бы мы ни стояли на своем в этом вопросе, разъясняя очевидные вещи, нам пытаются вменить некие несуществующие намерения. Это просто отражение курса на демонизацию России», — констатировал он.
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Замминистра напомнил, что Россия не раз заявляла, в каких исключительных случаях теоретически может применить ядерное оружие. Таких ситуаций всего две: если против нее или на ее союзников применят оружие массового поражения или если произойдет акт агрессии с использованием обычного вооружения, но «под угрозу поставлено само существование нашего государства».
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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков не раз указывал на то, что в последние недели Запад активно «упражняется в ядерной риторике», но Россия не хочет принимать в этом участие.
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