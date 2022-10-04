Песков хлестко ответил на заявления Запада о возможных испытаниях ядерного оружия Россией | 360°

Власть 04 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Песков хлестко ответил на заявления Запада о возможных испытаниях ядерного оружия Россией Представитель Кремля Песков: Запад упражняется в ядерной риторике, РФ в этом не участвует пресс-служба Кремля

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Запад опять «упражняется в ядерной риторике» — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Times о том, что Россия якобы может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — заявил Песков.

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По данным высокопоставленного источника британской газеты в сфере обороны, НАТО предупредил свои страны о том, что Россия, вероятно, захочет «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». Собеседник издания предположил, что испытания в Черном море более вероятны, чем применение тактического ядерного оружия на Украине, которое, однако, тоже «не исключено».

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В своем выступлении при объявлении частичной мобилизации в России президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия «располагает различными средствами поражения» и, если возникнет реальная угроза, готова использовать все имеющиеся средства.

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