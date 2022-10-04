Песков хлестко ответил на заявления Запада о возможных испытаниях ядерного оружия Россией | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 14:51

Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ

Подмосковье

04 октября 2022, 14:49

Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений

Реклама

Деньги

04 октября 2022, 14:43

Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней

Подмосковье

04 октября 2022, 14:42

Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

Подмосковье

04 октября 2022, 14:41

Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 14:35

Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Мир

04 октября 2022, 14:35

Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине

Власть

04 октября 2022, 14:34

Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Власть

04 октября 2022, 13:49

Песков хлестко ответил на заявления Запада о возможных испытаниях ядерного оружия Россией

Представитель Кремля Песков: Запад упражняется в ядерной риторике, РФ в этом не участвует

Читать 360tv в

Запад опять «упражняется в ядерной риторике» — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Times о том, что Россия якобы может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — заявил Песков.

Реклама

По данным высокопоставленного источника британской газеты в сфере обороны, НАТО предупредил свои страны о том, что Россия, вероятно, захочет «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». Собеседник издания предположил, что испытания в Черном море более вероятны, чем применение тактического ядерного оружия на Украине, которое, однако, тоже «не исключено».

Реклама

В своем выступлении при объявлении частичной мобилизации в России президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия «располагает различными средствами поражения» и, если возникнет реальная угроза, готова использовать все имеющиеся средства.

Ядерное оружие

Дмитрий Песков

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама