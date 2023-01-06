Мир 06 января 2023, 04:05 Замглавы МИД Украины призвали готовиться к бегству после поражения ВСУ Пользователи Twitter призвали замглавы МИД Украины Мельника бежать из страны YouTube

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Слова замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника о России вызвали осуждение со стороны пользователей Twitter. Многие из них посоветовали ему готовиться к бегству после того, как ВСУ потерпят поражение.

Украинский дипломат ранее написал, что Киев выигрывает во всех дипломатических баталиях, а Москву ждет «скорое падение». Публикацию он сопроводил фотографией с пробежки в спортивном костюме. Один из комментаторов написал, что Мельнику нужно много тренироваться, чтобы быть готовым бежать очень далеко.

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«Вам следует купить себе кроссовки для бега, потому что скоро они вам понадобятся», — отметил другой пользователь.

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«Это уже становится смешным. <…> У меня даже нет времени для этого. Лучше займитесь делом!» — посоветовал один из читателей.

«Вы даже не знаете, что такое дипломатия. Сейчас Украина почти полностью опустошена. Не уверен, что вы знаете значение слова „победа“» — поделился мнением комментатор.

Ранее Мельник также вызвал шквал негативных комментариев в свой адрес после того, как прокомментировал учебники в Германии с параграфом о присоединении Крыма к России. Пользователи Twitter призвали его не лезть в дела другой страны, а лучше заниматься своими прямыми обязанностями.