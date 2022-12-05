Мир 05 декабря 2022, 04:19 Замглавы МИД Украины Мельника осудили за критику немецкого учебника с российским Крымом Пользователи Twitter осудили украинского дипломата Мельника за критику немецкого учебника РИА «Новости»

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Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник негативно высказался об учебниках в Германии после того, как увидел параграф о присоединении Крыма к России. Пользователи Twitter призвали его заниматься своими обязанностями и не лезть в дела ФРГ.

По словам Мельника, в одном из учебников говорилось, что в 2014 году большинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Дипломат призвал проверить остальные учебники.

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Но простых немцев возмутила позиция украинского замминистра. По их мнению, в обязанности Мельника не входит изучение учебников другой страны. Они посоветовали представителю МИД Украины не делать громкие заявления, которые граничат с вмешательством во внутренние дела Германии.

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В последнее время в Киеве звучат призывы вернуть Крым. Однако в экспертном сообществе объясняют это как попытку прикрыть свои неудачи. По словам политолога Юрия Самонкина, наивно думать о возвращения полуострова Украине.