Мир 04 февраля 2024, 07:50 Замглавы МИД России Руденко обсудил Украину с коллегой из Южной Кореи МИД Южной Кореи: Руденко и Чон Бен Вон обсудили ситуацию на Украине РИА «Новости»

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Замглавы МИД России Андрей Руденко посетил Сеул, где провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бен Воном. На повестке стоял широкой круг вопросов, касающихся международных проблем, в том числе украинского конфликта. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Встреча состоялась 2 февраля. В корейском внешнеполитическом ведомстве заявили, что помимо Украины стороны переговоров обсуждали военное сотрудничество России и Северной Кореи. Власти Южной Кореи призвали Россию к «ответственному поведению». Других деталей о встрече в МИД не привели.

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Ранее президент Южной Кореи Юн Су Ель заявил, что Северная Корея легализовала право использовать ядерное оружие в качестве превентивной меры. В МИД России прокомментировали его слова, назвав «предвзятыми». Российская сторона напомнила, что такими словами южнокорейские власти прикрывают агрессию Запада в отношении Северной Кореи. После этого посла РФ в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи.