Мир 03 февраля 2024, 15:14 Посла России в Сеуле вызвали в МИД Южной Кореи после комментария Захаровой Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла России после слов Захаровой Lee Jae-Won / Global Look Press

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Критический комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о заявлении президента Южной Кореи Юн Су Еля вызвал ответную реакцию. Посла России в Сеуле Георгия Зиновьева вызвали в МИД страны для беседы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Су Ель ранее назвал КНДР единственной страной в мире, которая законодательно легализовала право на превентивный ядерный удар. Захарова назвала эту позицию «вопиюще предвзятой» и направленной для прикрытия агрессии США и их союзников против Северной Кореи. Это заявление спровоцировало ответную реакцию.

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В южнокорейском МИД назвали заявление российского дипломата «грубой и невежественной софистикой», не соответствующей нормам международных отношений.

«Эти замечания игнорируют ясную и объективную реальность того, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В минувшую пятницу, 2 февраля, военные Северной Кореи провели четвертые с начала года испытания крылатых ракет. Они запустили несколько снарядов в сторону Желтого моря. В Объединенном комитете начальников штабов армии Южной Кореи назвали действия КНДР провокацией и напомнили, что тесно координируют свои действия с США.