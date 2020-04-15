Заместителя Кличко заподозрили в крупной взятке

По данным сайта «Утро.ру», Поворозник требовал 125 тысяч долларов у компании-застройщика за согласование градостроительных условий и ограничений.

Правоохранители задержали посредника чиновника после получения 60 тысяч долларов. В администрации Киева начались обыски.

Ранее Виталий Кличко снова стал автором странного высказывания. Он сообщал о количестве заболевших коронавирусом в городе, назвав заразившихся детей неполноценными. Вероятно, он имел в виду «несовершеннолетние». На нелепую оговорку мэра обратили внимание пользователи Сети в комментариях под роликом. Они поспешили поправить выступающего, но без шуток не обошлось.

«Двое неполноценных детей? Он имел в виду несовершеннолетних? Мне одной это послышалось?» — написала одна из девушек.

«Врачи выявили новый симптом коронавируса: неразборчивость речи», — подхватила другая.