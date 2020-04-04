Кличко перепутал слова и назвал заболевших СОVID-19 детей неполноценными

Мэр Киева Виталий Кличко снова стал автором странного высказывания. Он сообщал о количестве заболевших коронавирусом в городе, назвав заразившихся детей неполноценными.

Кличко оглашал статистику заразившихся коронавирусом в Киеве. Запись выступления появилась на YouTube. Мэр сообщил, что в числе новых заболевших оказалось 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин, которым от 17 до 69 лет.

«Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», — заявил Кличко.

На нелепую оговорку мэра обратили внимания пользователи в комментариях под роликом. Они поспешили поправить выступающего, но без шуток не обошлось.

«Двое неполноценных детей? Он имел в виду несовершеннолетних? Мне одной это послышалось?» — написала одна из девушек.

«Врачи выявили новый симптом коронавируса: неразборчивость речи», — подхватила другая.

Сейчас киевские врачи помогают вылечиться от коронавируса 214 пациентам. Всего на Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования. Насчитывается 28 летальных исходов. В мире число заразившихся превысило отметку в 1,1 миллиона человек.