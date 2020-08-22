Заместитель Помпео прилетит в Москву на следующей неделе

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган приедет на следующей неделе в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, российско-американские двусторонние отношения и другие актуальные вопросы. Его визит в Россию состоится в рамках европейского турне.

«Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире — это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений. Запланирована целая серия контактов на разном уровне», — рассказал РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Рябков.

Спустя несколько дней после начала массовых протестов в Белоруссии государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии из-за «несправедливых выборов» и насилия по отношению участникам протестов.

Штаты пока не определились с ответом на происходящее в Белоруссии. Американские власти запланировали работу с европейскими партнерами по санкциям против Минска.