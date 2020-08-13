Госдеп допустил введение санкций против Белоруссии

Отвечая на вопрос, допускают ли США введение санкций и приостановку поставок американкой нефти Белоруссии из-за ситуации с выборами, Помпео сообщил, что в Вашингтоне рассмотрят «каждый из этих вопросов». При этом, по его словам, здесь «важны критерии».

В США, продолжил глава Госдепартамента, были «глубоко разочарованы» тем, что прошедшие в Белоруссии выборы не были «свободными и справедливыми». «Мы видели такое раньше и сожалеем, что так произошло и сейчас», — сказал госсекретарь.

По его словам, США пока не определились с подходящим ответом на события в Белоруссии и будут работать с европейскими партнерами, чтобы выработать решения на благо белорусского народа. Механизм воздействия на Белоруссию станет ясен, когда ситуация в стране стабилизируется.