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    13 августа 2020, 03:26

    Госдеп допустил введение санкций против Белоруссии

    Кирилл Фролов

    США рассматривают возможность введения санкций против Белоруссии из-за «несправедливых выборов» и насилия по отношению к демонстрантам. С конкретными шагами Вашингтон пока не определился и обсуждает варианты с ЕС, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
    Госдеп допустил введение санкций против Белоруссии

    Отвечая на вопрос, допускают ли США введение санкций и приостановку поставок американкой нефти Белоруссии из-за ситуации с выборами, Помпео сообщил, что в Вашингтоне рассмотрят «каждый из этих вопросов». При этом, по его словам, здесь «важны критерии».

    В США, продолжил глава Госдепартамента, были «глубоко разочарованы» тем, что прошедшие в Белоруссии выборы не были «свободными и справедливыми». «Мы видели такое раньше и сожалеем, что так произошло и сейчас», — сказал госсекретарь.

    По его словам, США пока не определились с подходящим ответом на события в Белоруссии и будут работать с европейскими партнерами, чтобы выработать решения на благо белорусского народа. Механизм воздействия на Белоруссию станет ясен, когда ситуация в стране стабилизируется.

    Новости SMI.FM