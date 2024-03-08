Мир 08 марта 2024, 00:34 Зеленский объяснил назначение Залужного на дипломатический пост Зеленский о назначении посла: Залужный сам выбрал дипломатическое направление Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сам выбрал дипломатическую карьеру. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил свое решение назначить Залужного послом в Великобританию, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом <…> Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — написал украинский президент.

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О назначении Залужного на должность посла в Соединенное Королевство сообщил МИД Украины. В ведомстве отметили, что уже направили запрос на агреман для нового дипломата.

В Госдуме предположили, что Зеленский отправил Залужного «подальше с глаз долой» из-за боязни конкуренции. Многие считают генерала опасным конкурентом нынешнему президенту.