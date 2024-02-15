Эксклюзив 15 февраля 2024, 13:49 Зеленский убьет Залужного? Президенту Украины дали тревожный сигнал Политолог Михайлов: Зеленский может не остановиться на отставке Залужного РИА «Новости»

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Почти 40% (38,16%) украинцев заявили, что при проведении президентских выборов в стране отдали бы свой голос за отставного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а вот за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 16,17%. Данные результата опроса украинской организации «Передовые правовые инициативы» опубликовали в Telegram-канале MediaKiller.

В списке также фигурировали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую хотели бы проголосовать 9,91%, экс-президент страны Петр Порошенко (8,08%) и мэр Киева Виталий Кличко (2,20%).

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При условии, если бы Валерий Залужный не принимал участия в выборах, расклад получился такой: Зеленский — 21,01%, Тимошенко — 18,83%, Порошенко — 14,14%, Кличко — 6,64%.

Данные социологического исследования в беседе с «360» прокомментировал политолог, военный эксперт Евгений Михайлов. По оценке специалиста, в представленной статистике нет ничего удивительного.

«Украинцы действительно уже ненавидят Зеленского и всех остальных. Залужный для них был олицетворением возможных перемен в случае, если бы пришел на место Зеленского. А последний это понимал прекрасно и предпринял максимум усилий для того, чтобы убрать Залужного», — подчеркнул собеседник «360».

Михайлов отметил, что Залужный пользуется уважением в рядах ВСУ. По словам политолога, экс-главком, несмотря на указания Зеленского о бессмысленных контрнаступательных действиях, стремился сохранять подразделения.

«У них был постоянный конфликт на этом. Население прекрасно об этом знает. И сейчас мы по этой „социологии“ видим, насколько опережает Залужный по рейтингам всех нынешних политиков Украины», — добавил он.

Специалист выразил уверенность, что эти данные — очень тревожный сигнал для действующего президента Украины. Также Михайлов допустил, что просто на отставке Залужного Зеленский может не остановиться и пойдет дальше.

«Я допускаю мысль, что Зеленский в ближайшем будущем организует убийство Залужного», — заключил собеседник