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    27 июля 2020, 05:33

    «Решил устроить себе 15 минут славы»: Соловьев — о действиях Зеленского при захвате заложников в Луцке

    Валерия Шафирко

    Президент Украины Владимир Зеленский «решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем». Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя действия украинского лидера по ситуации с захватом заложников в Луцке.

    «Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры», — раскритиковал действия главы Украины Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер».

    Телеведущий также не оставил без внимания и видеозапись задержания захватчика. При этом Соловьев отметил, что злоумышленника задержали «трое ленивых людей».

    «Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. <…> Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: „Тут налета, с поворота“. Приехали: „Всем мордой в грязь!“. А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой», — сказал Соловьев.

    Ранее телеведущий уже высказывался о решении Зеленского по ситуации в Луцке. По мнению журналиста, выполнение президентов Украины требования захватчика было «грубейшей ошибкой».

    Вооруженный мужчина утром 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке. Он удерживал заложников на протяжении 12 часов.

    Преступника зовут Максим Кривош. Он объявил, что у него есть оружие и взрывчатка. Кривош потребовал от властей признаться в том, что они являются террористами. Украинского президента Владимира Зеленского он попросил посоветовать всем посмотреть фильм «Земляне». Глава государства записал соответствующий ролик.

    Захватчик сдался полиции вечером, 13 заложников освободили. Кривош арестован.

    Новости SMI.FM