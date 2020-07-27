Президент Украины Владимир Зеленский «решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем». Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя действия украинского лидера по ситуации с захватом заложников в Луцке.

«Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры», — раскритиковал действия главы Украины Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер».

Телеведущий также не оставил без внимания и видеозапись задержания захватчика. При этом Соловьев отметил, что злоумышленника задержали «трое ленивых людей».

«Их не волнует, что стоит рюкзак, что там могут быть сообщники. <…> Стали выходить заложники, их никто не досматривает. Где же силы безопасности Украины? И вдруг: „Тут налета, с поворота“. Приехали: „Всем мордой в грязь!“. А никого уже нет. Кого они собрались брать — автобус уже пустой», — сказал Соловьев.

Ранее телеведущий уже высказывался о решении Зеленского по ситуации в Луцке. По мнению журналиста, выполнение президентов Украины требования захватчика было «грубейшей ошибкой».

Вооруженный мужчина утром 21 июля захватил пассажирский автобус в Луцке. Он удерживал заложников на протяжении 12 часов.

Преступника зовут Максим Кривош. Он объявил, что у него есть оружие и взрывчатка. Кривош потребовал от властей признаться в том, что они являются террористами. Украинского президента Владимира Зеленского он попросил посоветовать всем посмотреть фильм «Земляне». Глава государства записал соответствующий ролик.

Захватчик сдался полиции вечером, 13 заложников освободили. Кривош арестован.