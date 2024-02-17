Мир 17 февраля 2024, 19:56 Закурившего главу МИД Украины Кулебу отключили от прямого эфира Глава МИД Украины Кулеба закурил сигару в прямом эфире Kirill Chubotin / Global Look Press

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Конфузом обернулось выступление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время прямого телемарафона. Глава внешнеполитического ведомства не услышал вопросов ведущих и закурил сигару. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, что Кулеба не обратил внимание на заданный из студии вопрос. Он уточнил, закончился ли прямой эфир, но не стал дожидаться ответа и затянулся сигарой, которую все это время держал в руке.

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После появления в эфире курящего министра трансляцию прервали.

Кулеба не первый опозорившийся министр, ставший героем прямого эфира. В середине января глава Минсельхоза Румынии Петрэ Дэа заснул во время интервью телеканалу Antena 3.

Ведущие спрашивали чиновника о реакции отечественных фермеров на поставки украинского зерна, но в ответ услышали только храп.