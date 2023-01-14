Мир 14 января 2023, 18:51 Румынский министр захрапел во время вопроса про Украину Министр сельского хозяйства Румынии Дэа уснул во время разговора об Украине в прямом эфире freepik

Читать 360tv в

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3. Ведущая спросила чиновника о судьбе румынских фермеров, которым угрожает банкротство, в контексте конфликта на Украине и низких цен на зерно, но в ответ услышала лишь храп.

Отрывок из телепередачи, в которой министр, кажется, спит и храпит во время беседы, быстро распространился в соцсетях. Когда эфир переключили на телефонную связь с политиком, из трубки были слышны лишь звуки спящего и храпящего человека. «Вы слышите нас, министр? Вам слово», — сказала ведущая после нескольких секунд недоумения.

Реклама

После этого ей осталось лишь пообещать перезвонить. Некоторые приглашенные в студии не удержались от смеха.

Реклама

Дэа пока никак не прокомментировал этот конфуз.

Основным покупателем украинского зерна в июне–июле 2022 года стала Румыния. Страна поместила с первой строчки Китай. Страна купила злаковых на 314 миллионов долларов. На втором месте по покупкам зерновых расположилась Польша. Также в тройке лидеров –Турция.