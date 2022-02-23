Законтрактованный ВМС США вертолет разбился на Гавайях

Гражданский вертолет Sikorsky S61-N, законтрактованный Военно-морскими силами США, потерпел крушение на острове Кауаи в штате Гавайи. Погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС сообщил американский телеканал NBC News.

Винтокрылая машина разбилась утром в северной части обособленной территории Кекахе, на южной оконечности острова.

Вертолет принадлежал компании Croman Corporation. Ее представитель Брайан Битти сообщил, что вертолет проводил учебные операции по контракту с ВМС США. На борту находились четыре члена экипажа, которые являлись сотрудниками Croman. Все они погибли.

Ранее, 20 февраля, в США произошло падение вертолета в океан. Хеликоптер упал в воду недалеко от пляжа в Майами-Бич. На борту находились три человека, из них двое пострадали, их доставили в больницу. Крушение вертолета наблюдали сотни отдыхающих на пляже, многие люди в этот момент находились в воде, но среди них никто не пострадал.

А в Иране 21 февраля рухнул истребитель. Военный самолет потерпел крушение на окраине Тебриза.