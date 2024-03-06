Мир 06 марта 2024, 08:08 Законопроект о запрете TikTok разработали в США The Hill: Палата представителей в США разработала законопроект о запрете TikTok Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Палата представителей Соединенных Штатов разработала законопроект о запрете социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщило издание The Hill.

Проект закона получил название «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Его авторами выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и соцсеть TikTok описали как приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».

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Законопроект вынуждает компанию отказаться от приложения. Либо сам TikTok запретят в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», — указали авторы материала.

Этот проект закона позволит президенту США запрещать и другие приложения. К «иностранным противникам» авторы документа отнесли Китай, Россию, Северную Корею и Иран.