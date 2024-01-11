Технологии 11 января 2024, 13:00 «МегаФон»: Telegram обогнал TikTok по популярности в новогодние праздники Dima Solomin / Unsplash

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Мессенджеры вошли в список самых популярных у россиян приложений в период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. В новогодние праздники голосовой трафик на абонента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7% — традиционным звонкам с поздравлениями россияне предпочли общение в мессенджерах. Такие результаты показало исследование «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

По сведениям аналитиков, в минувшие новогодние праздники объем потребляемого интернет-трафика в расчете на абонента вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным приложением в новогоднюю ночь и в период каникул стал YouTube, хотя активность российских пользователей в нем снизилась почти на 10% год к году. Вторую строчку занял VK, показавший потребление трафика приблизительно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третьем месте оказался Telegram, прибавивший сразу 46%. Благодаря этому мессенджер в наступившем году обошел по популярности TikTok, который просел на 17%. Также в топ-5 приложений попал «Кинопоиск» — его интернет-трафик повысился на 31%.

Категория мессенджеров в целом продемонстрировала взрывной рост. В сравнении с новогодними праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Значительно прибавили и онлайн-кинотеатры, показавшие повышение трафика на 28% год к году.

Как отмечает оператор связи, тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Например, в эти праздники в среднем один абонент тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и уже на 21% меньше, чем в 2022 году. При этом самыми «разговорчивыми» стали жители Карачаево-Черкесии — в новогодние каникулы они провели за звонками в среднем по 148 минут в расчете на одного пользователя. На втором месте оказались жители Мордовии с показателем 136 минут на абонента, а третью строчку заняли пользователи из Пензенской области (131 минута). В топ-5 также попали жители Калмыкии (129 минут) и Самарской области (119 минут).