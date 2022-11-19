Технологии 19 ноября 2022, 18:44 Новое приложение для школьников потеснило TikTok в американских магазинах Вaza: Приложение для школьников Gas стало трендовым в США Pxhere

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Самым трендовым в американских магазинах стало приложение Gas. Об этом сообщил Telegram-канал Вaza.

Отмечается, что новинка потеснила популярный TikTok. В час новое приложение скачивают около 30 тысяч новых пользователей.

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Gas рассчитано на школьников, оно позиционирует себя как безопасное и позитивное пространство для анонимных комплиментов. После скачивания человек должен отметить свою школу и класс. Затем приложение предлагает пользователю ответить на некоторые вопросы, в частности, «у кого самая лучшая улыбка?». Выбрать можно из одноклассников. При этом тот человек, которого чаще всего выбирали другие пользователи, получает разноцветные «огоньки».

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Разработчики приложения решили предотвратить буллинг, поэтому отказались от функции прямого общения между пользователями. Однако за дополнительную плату в шесть долларов в неделю юзеры могут узнать, от кого получили «огоньки».

Среди создателей Gas указывается один из влиятельных менеджеров Facebook Никита Бьер. Ранее он уже пытался сделать подобное приложение — tbh. Спустя три месяца после его запуска в 2017 году Facebook выкупил его, однако сделка была провальной — через некоторое время приложение закрыли.

В начале октября владелец TikTok попал на крупную сумму — три миллиона рублей. Суд в Москве оштрафовал его за то, что на платформе не удалили материалы с пропагандой ЛГБТ, феминизма и искаженного представления об отношениях.