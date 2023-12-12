12 декабря 2023, 03:08
Законопроект о запрете импорта урана из России одобрили в США
Палата представителей США одобрила проект закона о запрете импорта урана из РФ
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Трансляция голосования прошла на сайте нижней палаты законодательного органа.
Конгрессмены поддержали инициативу единогласно. Документ предполагает запрет на поставки в США урана, произведенного в РФ, спустя 90 дней после вступления закона в силу. Однако документ позволяет Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, одобренных американским законодательством.
Реклама
Ограничения будут действовать до конца 2040 года. Документ накладывает на Минэнерго США обязательства по поиску и предоставлению конгрессу вариантов замещения поставок урана из РФ.
На прошлой неделе стало известно, что американские импортеры в октябре увеличили объем закупок российского урана до 43,25 тонны. Такие объемы обошлись США в 62,8 миллиона долларов.
США
Запреты
Россия
Реклама
Реклама