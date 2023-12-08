Мир 08 декабря 2023, 07:35 США нарастили втрое закупку урана из России РИА «Новости»: США втрое нарастили покупки урана из России РИА «Новости»

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Американские импортеры в октябре увеличили в три раза объем закупок российского урана, до 43,25 тонны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения торговой статистики США.

Эти объема топлива обошлись США в 62,8 миллиона долларов. С июня 2023 года это стало крупнейшей американской закупкой за последние пять месяцев, а Россия стала вторым крупным поставщиком ресурса в страну.

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Всего США закупили порядка 176 тонн урана более чем на 300 миллионов долларов. Главным поставщиком выступила Великобритания, которая в октябре продала Штатам 98,3 тонны ресурса на 177,4 миллиона долларов.

Кроме того, компании в США вновь начали закупать уран в Китае после паузы в семь месяцев, они приобрели 25,4 тонны топлива на 43,4 миллиона долларов.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США в отношениях с Россией страдают биполярным расстройством.