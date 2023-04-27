Мир 27 апреля 2023, 07:15 Законопроект о повышении потолка госдолга приняли в США Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга РИА «Новости»

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Палата представителей США одобрила законопроект о сокращении бюджетных расходов с повышением потолка государственного долга. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно итогам голосования, 215 конгрессменов выступили против закона, тогда как 217 членов палаты представителей поддержали его. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат, который контролирует большинство Демократической партии.

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Законопроект о повышении потолка государственного долга внес на рассмотрение представитель Республиканской партии Кевин Маккарти 19 апреля.

Документ предусматривает ограничение роста государственных расходов темпом не более 1% в год и экономию порядка 4,5 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Белый дом США опасается дефолта на фоне отказа президента США Джо Байдена обсуждать повышение государственного долга с Маккарти.