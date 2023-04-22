22 апреля 2023, 19:18
Белый дом всерьез обеспокоился угрозой дефолта
Politico: в США боятся угрозы дефолта из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти
Некоторые высокопоставленные чиновники из Белого дома боятся реальной угрозы дефолта экономики США, который может наступить из-за нежелания американского лидера Джо Байдена и спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти обсуждать повышение потолка госдолга. Об этом сообщило издание Politico.
Источники портала отметили, что в Белом доме наблюдается тревожное состояние. Высокопоставленные представители администрации сфокусированы на экономических вопросах, чувствуют опасность наступления дефолта.
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«В частном порядке [представители Белого дома] выражали большое беспокойство серьезностью вероятности дефолта», — отметили в издании.
Однако чиновников, занимающихся политическими делами, угроза дефолта не особо беспокоит. Также в публикации отметили, что между Белым домом и Маккарти не наблюдается не только официального, но и неформального общения по вопросу повышения потолка государственного долга. Байден и спикер палаты представителей контактируют только на публике во время своих выступлений и заявлений для СМИ.
Американский бизнесмен Илон Маск уже говорил о том, что дефолт в Соединенных Штатах — вопрос времени, учитывая федеральные расходы, сообщили «Известия».
США
Джо Байден
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