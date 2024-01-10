Мир 10 января 2024, 23:23 Новая версия закона о мобилизации на Украине оказалась хуже предыдущей — депутат Рады Депутат Рады Федина: новый вариант закона о мобилизации хуже предыдущего РИА «Новости»

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Второй вариант законопроекта о мобилизации, предложенный украинскими властями, оказался хуже предыдущего. Об этом заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина в эфире телеканала «Прямой».

«Доработанная версия правительственного законопроекта еще хуже той, которая была представлена первоначально. Хуже — потому что выводы антикоррупционного и социального комитетов очень негативны», — сказала она.

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По ее словам, антикоррупционный комитет подчеркнул, что инициатива несет в себе большие коррупционные риски. При этом социальный комитет считает, что в законопроекте содержатся некоторые нормы, которые вовсе его не касаются.

В пример Федина привела изменения, связанные с внесением в реестр данных, которые не влияют на мобилизацию. Парламентарий назвала такие действия вмешательством в личную жизнь потенциальных мобилизованных. По мнению депутата, документ еще будут модифицировать.

Ранее экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что начало мобилизации обернется формированием на Украине временного правительства, состоящего из недовольных мужчин. Политик отметил, что они будут согласны на мирный диалог с Россией.