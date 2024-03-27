Эксклюзив 27 марта 2024, 14:11 «Законодательно закреплен». Историк объяснил суть нацизма на Украине Историк Спицын: нацизм на Украине закреплен законодательно Телеканал «360»

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Нацизм на Украине закреплен на законодательном уровне, поскольку в стране преследуют русскоговорящих людей и запрещен русский язык. Таким мнением поделился историк и публицист Евгений Спицын в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Там [на Украине] не просто существует нацизм, а он законодательно закреплен, потому что запрещен русский язык как средство межнационального общения, идет преследование всех русскоговорящих людей», — заявил собеседник.

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По его мнению, сегодняшняя Украина представляет собой открытую террористическую диктатуру наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Кроме того, в стране преследуют политическую оппозицию, а ее деятельность запрещена.

Также историк назвал президента Украины Владимира Зеленского ставленником мирового совета финансовой олигархии. Он отметил, что лидер России Владимир Путин уже указывал на сущность политического режима в соседней стране.

«На Западе все время педалируют тему, что Украина — демократическое государство. Тоталитарная Россия во главе с диктатором Путиным напала свободолюбивое демократическое государство. Путин говорит: нет, ребята, вы заблуждаетесь. Киевский режим — нацистский режим. Я вот в этом с ним абсолютно согласен», — добавил Спицын.

Ранее Путин заявил, что в России никогда не разделяли русских и украинцев и не проявляли никакого сочувствия к нацистам.