Мир 31 марта 2023, 01:57 Закон о возможности закрыть любое СМИ вступил в силу на Украине Закон «О медиа» с правом закрывать любые СМИ вступил в силу на Украине РИА «Новости»

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Закон «О медиа», позволяющий властям закрывать или штрафовать любые СМИ, вступил в силу на Украине 31 марта. Власти могут остановить работу газет, сайтов, телеканалов, если им не нравится контент, сообщили на сайте Верховной рады.

Также закон вводит положение по усилению позиций украинского языка. На национальном телевидении минимальная доля украинского языка вырастет с 75% до 90%. Причем, это должно быть сделано уже с 1 января 2024 года, а не с июля 2024 года, как планировалось ранее.

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Другие языки в выступлениях, интервью и комментариях разрешено использовать в эфире украиноязычной программы до 17 июля. И только в объеме, «обусловленном творческим замыслом программы».

Ранее украинский канал «СТБ» заменил лицо российского актера украинским в новом сериале «Последнее письмо любимого». Изначально в сериале снялся россиянин Прохор Дубравин, но его лицо в кадре заменили изображением украинца Дмитрия Саранкова.