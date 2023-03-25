Мир 25 марта 2023, 11:09 Украинский канал заменил лицо российского актера в сериале Украинский канал «СТБ» заменил лицо актера из РФ в сериале «Последнее письмо любимого» "ВКонтакте"

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Украинский канал «СТБ» заменил лицо российского актера украинским в новом сериале «Последнее письмо любимого». Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на информацию канала.

Изначально в сериале снялся россиянин Прохор Дубравин. Но в трейлере его не оказалось — его лицо в кадре заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Судя по артикуляции актеров, сериал сняли на русском языке, а потом наложили украинский дубляж.

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Трейлер заблокировали к просмотру в России. Премьера намечена на 27 марта.

Пару лет назад украинского актера Виталия Салия подвергли жесткой критике за роль российского офицера в сериале. Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой в своих соцсетях поинтересовалась у актера, «не жмут ли погоны», и заявила, что у них «заграбастали корабли» и украинские ребята «сидят в окопах», а в это время украинец играет в московском сериале «доблестного морячка». Часть пользователей поддержала Ницой, другие же отмечали, что «ребята в окопах говорят на русском», а «то, что снимают в Украине, невозможно смотреть».