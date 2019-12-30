Закон о свободе вероисповедания в Черногории показался РПЦ циничным

Заявление русской православной церкви появилось сегодня, 30 декабря, на официальном сайте Московского патриархата. В послании осудили новый закон. По мнению представителей РПЦ, это «циничный удар по церкви и поддерживает раскол». Они также сравнили ситуацию в Черногории с происшествиями на Украине.

«В обеих странах приняты дискриминационные законы, заложившие юридическую основу для изъятия у Церкви храмов, монастырей и земель. В Черногории раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической Церкви — так же, как и на Украине. Это не просто внешнее сходство — в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами. Поэтому нашим братьям в Черногории так понятны страдания народа Божия Украины, который они всегда стремятся поддерживать в переживаемых им испытаниях», — говорится в обращении.

Ранее глава Черногории Мило Джуканович подписал закон о религии, вызвавший массовые протесты. Благодаря ему государство получит в собственность все религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 года.