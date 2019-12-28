Президент Черногории подписал раскритикованный закон о религии

Считается, что закон о свободе вероисповедования может нанести урон Сербской православной церкви. Согласно документу, все религиозное имущество, построенное или находившееся в государственной собственности до 1 декабря 1918 года, нужно вернуть в собственность страны. В частности, этот вопрос касается построек и земельных участков.

Из-за документа оппозиционный Демократический фронт Черногории начал протесты. Во время его обсуждения в парламенте представители этой партии поссорились. После этого некоторых политиков задержали, несмотря на неприкосновенность по закону. Участников конфликта обвинили в нападении на спикера и воспрепятствовании работе парламента.

Сторонники Демократического фронта и другие недовольные также устраивали беспорядки на улицах. Часть дорог в столице страны Подгорице перекрывали из-за протестов. Ранее Демократический фронт обращался к Джукановичу с просьбой не подписывать закон, а вернуть его в парламент для обсуждения и провести референдум.

В Сербской православной церкви (СПЦ) полагают, что после принятия закона власти заберут собственность культового учреждения и передадут его в ведение Черногорской автокефальной церкви, не признанной в православном мире. Президент Сербии Александр Вучич говорил, что признает только одну каноническую церковь — Сербскую православную церковь.