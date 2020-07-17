Закон о санкциях из-за российских С-400 внесли в Конгресс

Один из авторов инициативы, сенатор Майкл Маккол заявил, что Турция как союзник США по НАТО представляет угрозу для альянса, покупая российскую систему ПВО.

«Я искренне надеюсь, что Турция предпочтет США и наших союзников по НАТО, а не Россию», — отмечал член Сената.

Его коллега, конгрессмен Адам Кинзингер заявил о необходимости дать понять Турции, что ее действия «будут иметь серьезные последствия». Законодательство США позволяет приравнять их к преступлению, добавил он.

Ранее в Конгрессе предлагали выкупить у Турции уже поставленные системы С-400 за счет американского военного бюджета.

Контракт на поставку С-400 в Турцию был заключен в 2017 году, его сумма — 2,5 миллиарда долларов. Летом 2019 года Россия поставила в Анкару первые компоненты зенитных ракетных систем. После этого в Вашингтоне заявили, что Турция не сможет приобрести американские ЗРК Patriot и исключили страну из программы по созданию истребителей F-35 последнего поколения.