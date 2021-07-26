Закон о санитарных пропусках приняли во Франции вопреки протестам

Французский парламент принял закон о санитарных пропусках и обязательной вакцинации медработников, несмотря на ожесточенные протесты. Об этом сообщили на странице Национального собрания Франции в Twitter.

Парламентская комиссия рассмотрела законопроект в ночь на понедельник. Документ был принят в окончательном чтении. Его поддержали 156 законодателей, против выступили 60, воздержались 14 парламентариев.

Версия закона, принятая парламентом, разрешает французам в возрасте 16 и 17 лет делать прививку от коронавируса без согласия родителей. Обязательная вакцинация вводится для медиков, пожарных и людей, которые ухаживают за пожилыми.

О введении санитарных пропусков во Франции ранее объявил президент Эммануэль Макрон. Система заработает с 1 августа. Пропуска, подтверждающие полную вакцинацию или отрицательный результат ПЦР-теста, будут требовать в ресторанах, торговых центрах, в поездах дальнего следования и самолетах. Эти правила коснутся всех французов в возрасте от 12 лет, но для подростков до 17 лет дали отсрочку до 30 сентября.

Массовые протесты против введения санитарных пропусков прошли во Франции в минувшую субботу. В Париже митинг перерос в столкновения демонстрантов с полицейскими.