Жесткие столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже

Жесткие столкновения между протестующими и полицией произошли на акции протеста против санитарных пропусков в Париже. Правоохранители задерживали митингующих. По данным главы МВД Франции Жеральда Дарманена, задержаны девять человек.

Жесткие стычки вновь произошли недалеко от Триумфальной арки в Париже, сообщило РИА «Новости». Полицейские начали избивать дубинками агрессивно настроенных протестующих, после этого правоохранители произвели ряд задержаний. Всем участникам манифестации связали руки и усадили на асфальт.

В Париже сегодня проходят сразу несколько акций протеста против санитарных пропусков.

«Спасибо силам правопорядка, мобилизованным сопровождения манифестаций сегодня. Я решительно осуждаю агрессивное поведение, направленное против некоторых полицейских, жандармов и журналистов. В Париже были арестованы девять человек», — написал Дарманен в Twitter.

По данным BFM TV, который ссылается на данные полиции, на улицы французских городов в общей сложности вышли около 161 тысячи человек.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее объявил, что с начала августа в стране введут санитарные пропуска, подтверждающие вакцинацию или отрицательный результат теста на коронавирус. Их будут требовать в ресторанах, кафе, транспорте и торговых центрах у всех французов старше 12 лет. Но для подростков в возрасте от 12 до 17 лет санитарные пропуска введут только с 30 августа. После этого во Франции вспыхнули акции протеста.