«Заколдованный круг». Названа причина, по которой не работают гумкоридоры в Мариуполе

Организованные Россией гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя не работают, так как националистические батальоны используют людей для собственного прикрытия. Об этом в эфире телеканала «360» рассказала представитель МИД ДНР Дарья Митина.

Она объяснила, что Мариуполь является важным стратегическим объектом и ключевым портом для Донбасса.

«Тут есть элемент отчаяния, мариупольский гарнизон ВСУ и нацбаты заблокированы. Киев отказывает им в помощи, а перед неизбежным исходом они постараются унести с собой по максимуму», — сказала дипломат.

Митина отметила, что проблема гуманитарных коридоров является системной, они работают лишь в Сумах, где ВСУ не в силах сосредоточить достаточное количество сил.

«За 13 марта из Мариуполя вышли лишь 88 человек, это капля в море. Причем речь не об организованном выходе, а партизанской вылазке, на свой страх и риск. Отважные люди не в силах ждать, многим нужна экстренная медицинская помощь», — заявила она.

Ситуацию в Мариуполе Митина сравнила с заколдованным кругом, поскольку мирное население вывести нельзя, а заливать город напалмом не входит в планы РФ.

Поэтому дипломат рассчитывает на военное давление, а не переговоры. Она не понимает, в чем смысл возможной встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Возникает вопрос, насколько сам Зеленский отвечает за происходящее в стране. Украина находится под внешним управлением, а РФ готова разговаривать с США и Евросоюзом, а не клоунами, посаженными на те или иные посты», — заявила Митина.

Ранее политолог Евгений Михайлов сообщил, что нацбаты уничтожают мирное население Донбасса при попытках спасения.