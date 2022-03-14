Бойцов ВСУ уличили в попытке уничтожить жителей Донбасса при эвакуации

Националистические батальоны, входящие в состав ВСУ, уничтожают мирное население Донбасса при попытке покинуть регион через гуманитарные коридоры. Об этом в эфире канала «360» рассказал политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он отметил, что идея открытых гуманитарных коридоров не работает, поскольку нацбаты нацелены на уничтожение мирного населения.

«Сейчас стоит прислушаться к экспертам, которые говорили, что война против Донбасса и России направлена на уничтожение русскоговорящего населения востока Украины», — заявил он.

Михайлов не считает президента Украины Владимира Зеленского лидером страны. Он, по его мнению, утратил контроль над текущей ситуацией.

«Нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно. Сдаются в основном только из ВСУ, а из нацбатов в плен идут только малое количество бойцов», — заявил специалист.

Политолог считает, что это связано с пониманием факта, что бойцам нацбатов грозит ликвидация. Он призвал не медлить с зачисткой Мариуполя, поскольку в этом случае погибнет еще больше мирного населения.

«Судить преступников и нынешний режим будут лидеры новой Украины и западные „партнеры“, осознавшие, кого вырастили под боком», — заключил Михайлов.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что за последние сутки Мариуполь покинули 86 человек.