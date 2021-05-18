Заключенные в Южной Каролине смогут выбрать из двух видов казни

В США в штате Южная Каролина приняли закон, по которому приговоренные к смертной казни должны будут выбирать высшую меру наказания между расстрелом и электрическим стулом. Об этом сообщило издание The Independent.

Закон подписал южнокаролинский губернатор Генри Макмастер. Это стало ответом на нежелание фармкомпаний поставлять в тюрьмы препараты для смертельных инъекций в нужных объемах. Прежде именно этот вид казни обычно применялся в штате. Но после сбоя с поставками препаратов, которых не хватало несколько лет, начали чаще применять казнь на электрическом стуле. Теперь заключенные смогут выбрать и расстрел.

Десять лет назад расстрел применялся как вид казни в штате Юта. Теперь эту систему собираются обкатать и в Южной Каролине. Когда начнутся расстрелы, пока не известно. Этому виду казни еще предстоит обучить сотрудников исправительных учреждений.

В марте в США умер педофил и серийный убийца Джозеф Эдвард Дункан III. Он был приговорен к смертной казни, но не дожил до исполнения. Маньяк умер от рака мозга.