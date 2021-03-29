Серийный убийца в США не дожил до казни. Педофил и убийца умер от рака мозга

В США умер серийный убийца и педофил Джозеф Эдвард Дункан III. Он начал насиловать и убивать еще подростком. Он сидел в тюрьме, но досрочно освобождался. В итоге его приговорили к смертной казни, до которой он не дожил.

Следователи доказали, что Джозеф Дункан совершил первое преступление в 15 лет — тогда он украл пистолет отца и изнасиловал девятилетнего мальчика, угрожая ему оружием. Однако сам мужчина признался, что впервые изнасиловал ребенка еще в 12-летнем возрасте.

Преступления между тюремными сроками

В 16 лет его задержали за угон машины, однако Дункан признался, что изнасиловал несколько несовершеннолетних мальчиков. Полиция не смогла доказать его слова, и подросток получил только два года исправительного ранчо за угон, а также обязанность посещать психиатра из-за педофильских наклонностей.

Через несколько недель после досрочного освобождения он вновь украл оружие и похитил 14-летнего школьника. Дункан несколько дней держал его в подвале своего дома, избивая и насилуя. Подросток смог сбежать и сообщить полиции о случившемся: похитителя приговорили к 10 годам тюрьмы, но вновь выпустили досрочно.

Освободившись, мужчина затих на два года и перебрался в Сиэтл. Летом 1996 года он встретил двух сестер, которые просили денег у прохожих. Дункан обещал накормить их, но увез в отдаленное место, где изнасиловал и убил. Девочкам было 10 и 11 лет.

В 1997 году он похитил 10-летнего мальчика с детской площадки, угрожая ему ножом. Дункан истязал и насиловал ребенка неделю, а затем убил. В том же году он вновь попал в тюрьму — за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Дункана приговорили к пяти годам, но отпустили через три.

Достоин смертной казни

15 мая 2005 года Дункан проник в дом семьи Грене, чтобы похитить детей — девятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку. В результате он убил их мать, отчима и старшего брата, а затем сбежал с похищенными детьми. Несколько недель он истязал и насиловал их, а затем убил мальчика на глазах сестры. Он планировал избавиться и от девочки, но официантка одного из кафе опознала Дункана и сообщила в полицию. Его удалось задержать 2 июня 2005 года.

Суд вынес педофилу смертный приговор. До сих пор неизвестно, сколько детей стали жертвами насилия, а сколько погибли от его рук.

Смерть

Приговор так и не привели в исполнение: 58-летний Дункан признал свою вину и отказался от апелляции, но его адвокаты решили иначе. Они заявили, что Дункан не имел права отказываться от обжалования своего приговора. В результате процесс выяснения растянулся на долгие годы, и завершился только в 2016 году — суд признал, что заключенный имел право на отказ от апелляции.

В 2017 году адвокаты подали ходатайство об отмене приговора Дункана, но в марте 2019 суд его отклонил. Защитники сразу же попытались его обжаловать, попросив суд учесть новые обстоятельства — у Дункана диагностировали рак мозга в терминальной стадии, сообщил CNN со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры округа Айдахо.

В октябре 2020 года ему делали операцию на мозге — тогда врачи диагностировали у Дункана глиобластому IV стадии. Врачи дали ему от шести месяцев до года жизни. В марте 2021-го стало известно, что он отказался от химиотерапии и лучевой терапии. Выяснилось, что у осужденного начались провалы в памяти. В результате Дункан умер даже раньше, чем предсказывали врачи — 28 марта 2021 года, в камере смертников в Федеральном исправительном учреждении Терра-Хот.