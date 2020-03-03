Заключенные превратили тюремный двор в бассейн. Помогли смекалка и карнавал Марди Гра

На кадрах из Центра социальной реабилитации Тури в городе Куэнка видно, как арестанты радостно плещутся в заполненном водой тюремном дворе. Одни ныряют «рыбкой», другие — «топориком», третьи и вовсе демонстрируют чудо-сальто с баскетбольной стойки. Одним словом, День Нептуна в пионерском лагере.

Представители учреждения рассказали изданию Еl Comercio, что арестанты чем-то заткнули ливневую канализацию во дворе, а затем при помощи шлангов заполнили его водой из прачечных.

Из-за карнавала администрация тюрьмы не сразу предупредила местные власти о случившемся. Но как только обнаружили, что во дворе стало слишком весело, водоснабжение отключили.

Впрочем, не помогло. Заплывы продолжались целых два дня — 23 и 24 февраля, пока страна развлекалась на национальном карнавале Марди Гра. После праздника губернатор Азуай Ксавье Мартинес заглянул в соцсети и не поверил, что все это произошло фактически под его юрисдикцией. Он заявил, что даже не подозревал о тюремной «вечеринке в бассейне».

«Я пытаюсь подтвердить, что это видео из центра Тури, чтобы просить о санкциях к администрации, потому что такие вещи не должны происходить», — приводит его слова газета La Republica.

Родственники заключенных уже заявили, что не могут осуждать «постояльцев» Тури. Тюрьма давно переполнена, а в Куэнке сейчас стоит невыносимая жара. Расследование длилось два дня. По итогам выяснилось, что арестанты воспользовались недосмотром сотрудников Службы безопасности тюрем (ASP) во время уборки. На заливку двора, даже с учетом сильнейшего дождя, ушло не пару часов, а два дня. Но никто ничего почему-то не заметил.