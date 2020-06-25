В США вынесли второе обвинительное заключение Ассанжу
Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте минюста Соединенных Штатов. Второе обвинительное заключение вынесло Федеральное большое жюри.
Ассанж обвиняется в преступлениях, связанных с его предположительной ролью в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США, говорится в документе. Выдержку из текста приводит РИА «Новости».
В документе отмечается, что новое заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, которые были перечислены в первом обвинительном заключении в мае прошлого года, но оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых журналист был обвинен ранее.
В начале июня основатель WikiLeaks не смог присутствовать на заседании по своей экстрадиции из США. Он находился в тяжелом состоянии. По словам его адвоката Стеллы Морис, врачи не рекомендовали ему появляться на публике даже в режиме видеосвязи.