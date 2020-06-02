Ассанж пропустил суд по своей экстрадиции из-за болезни

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог присутствовать на заседании по своей экстрадиции из США. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает The Guardian, из-за карантинных мер слушание проходило по видеосвязи. Но как сообщила его адвокат Стелла Морис, даже в таком режиме врачи не рекомендовали ему не появляться на публике.

Восемь членов парламента и четыре сенатора Австралии вместе с правозащитниками и журналистами обратились к своему правительству. Они попросили заступиться за Ассанджа и добиться его освобождения под залог. Защитники отметили, что состояние основателя WikiLeaks вызывает волнение, в том числе в связи с распространением в тюрьмах коронавируса.

Сейчас Ассандж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Суд приговорил Ассанжа его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Ранее его коллеги из WikiLeaks забеспокоились о его самочувствии. Здоровье основателя сильно покачнулось, когда он еще прятался от шведских властей в посольстве Эквадора. Теперь же он находится в одиночной камере.